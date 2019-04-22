2019-04-22

صور.. ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات، التي حدثت أمس الأحد، واستهدفت فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت اليوم الاثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة إنّ “الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح”.

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وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أمس الأحد 8 تفجيرات، استهدفت فنادق فخمة وكنائس.