- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور.. ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات، التي حدثت أمس الأحد، واستهدفت فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت اليوم الاثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.
وقال مسؤول في الشرطة إنّ “الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح”.
وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أمس الأحد 8 تفجيرات، استهدفت فنادق فخمة وكنائس.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.