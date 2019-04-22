أصوات المملكة الشجية في “المهرة 4” بإذاعة القرآن الكريم

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

تبدأ جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، غرة شهر رمضان المبارك، فعاليات مسابقة “المَهرة 4″، التي ستبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عبدالعزيز حنفي، أن هدف المسابقة إبراز النماذج القرآنية المتميزة بمختلف مناطق المملكة، موضحا أن عدد المتنافسين بلغ 36 مشاركا في النسخة الرابعة من المسابقة.

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وتبث فعاليات المسابقة على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصرا، كما أضيفت فقرة جديدة للمتصلات، لمنحهن حق المشاركة في البرنامج والتنافس لنيل الجوائز، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف على الجوائز القيمة.

وبين رئيس “خيركم” أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف ريال، في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.

يذكر أن برنامج المهرة الرمضاني قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الثلاث أعوام الماضية على مستوى المملكة، فيما سيجتمع المشاركون في الرياض للتنافس فيما بينهم لنيل لقب البرنامج.