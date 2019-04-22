أضف”هنا”رابط “أبشر” للتسجيل بوظائف الرتب العسكرية لمكافحة المخدرات 1440/...

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم علي وظائف الرتب العسكرية بمديرية مكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية السعودية،حيث أعلنت عن وظائف “جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب”، وجاء الإعلان عبر موقع أبشر للتوظيف، وقد أوضح الإعلان المواعيد للتقديم علي الوظائف المذكورة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

ونوضح لكم متابعينا من خلال المقال الرابط المباشر للتقديم علي وظائف الرتب العسكرية بمديرية مكافحة المخدرات، وموعد التقديم والشروط، حيث أن التقديم يتم عبر هذا الرابط، فتابعوا معنا من خلال السطور القادمة التفاصيل المهمة للوظائف.

رابط التسجيل لوظائف الرتب العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

التسجيل علي الرتب العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الدخول من هنا

الوظائف المعلن عنها

جندي رجال ونساء” مؤهل ثانوية عامة أو مايعادلها”.

جندي أول رجال”موهل ثانوية عامة أو مايعادلها + دورة سنة فأكثر”

عريف رجال”مؤهل دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة”

وكيل رقيب رجال”مؤهل شهادة البكالوريوس”

موعد التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 16/8/1440 هجرياً حتي الخميس الموافق 20/8/1440 هجرياً

شروط التقدم للوظائف المعلنة