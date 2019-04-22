أضف”هنا”رابط “أبشر” للتسجيل بوظائف الرتب العسكرية لمكافحة المخدرات 1440/...

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم علي وظائف الرتب العسكرية بمديرية مكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية السعودية،حيث أعلنت عن وظائف “جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب”، وجاء الإعلان عبر موقع أبشر للتوظيف، وقد أوضح الإعلان المواعيد للتقديم علي الوظائف المذكورة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.
ونوضح لكم متابعينا من خلال المقال الرابط المباشر للتقديم علي وظائف الرتب العسكرية بمديرية مكافحة المخدرات، وموعد التقديم والشروط، حيث أن التقديم يتم عبر هذا الرابط، فتابعوا معنا من خلال السطور القادمة التفاصيل المهمة للوظائف.
رابط التسجيل لوظائف الرتب العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات
التسجيل علي الرتب العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الدخول من هنا
الوظائف المعلن عنها
- جندي رجال ونساء” مؤهل ثانوية عامة أو مايعادلها”.
- جندي أول رجال”موهل ثانوية عامة أو مايعادلها + دورة سنة فأكثر”
- عريف رجال”مؤهل دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة”
- وكيل رقيب رجال”مؤهل شهادة البكالوريوس”
موعد التقديم
يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 16/8/1440 هجرياً حتي الخميس الموافق 20/8/1440 هجرياً
شروط التقدم للوظائف المعلنة
- أن يكون المتقدم من جنسية سعودية
- يتراوح عمر المتقدم بين 17-30 عام للرجال، وبالنسبة للعنصر النسائي من 21 إلي 35 عاماً
- ألايكون المتقدم متزوج من غير سعودية، والمتقدمة ليست متزوجة من غير سعودي.
- تناسب الطول مع الوزن بناء علي المقاييس المعتمدة، بحيث لايقل ولايزيد الطول عن 168سم للرجال، و160سم للعنصر النسائي.
- ضرورة سريان مفعول الهوية الوطنية للمتقدمين أثناء التقديم للإعلان
- أن يكون المتقدم متمتع بحسن السمعة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في قضايا جنائية أو أخلاقية
- ألا يكون المتقدم قد تعين في أحد الوظائف العسكرية أو المدنية سابقاً
- ألا يكون المتقدم قد طرد من أحد المعاهد والكليات العسكرية
- إحضار صورة واحدة من المؤهل، وعلي أصحاب المؤهلات الحاصلين عليها من خارج المملكة إحضار مستند معادلة المؤهل
- إجتياز المتقدم الإختبارات الخاصة بالقبول بوزارة الداخلية
- إجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللياقة وكافة مراحل القبول والنجاح.