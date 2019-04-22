- 1/2
- 2/2
بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة بسيريلانكا أمس الأحد، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة هناك.
وأضافت الخارجية في تحذير معدل عن السفر، أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يُذكر أو دون إنذار على الإطلاق".
وقالت وفق ما نقلته "رويترز": إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية، ومحطات وسائل النقل، ومراكز تجارية، وفنادق، وأماكن عبادة، ومطارات، ومناطق عامة أخرى.
الخارجية الأمريكية: "جماعات إرهابية" تُواصل التخطيط لهجمات محتملة في سيريلانكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة بسيريلانكا أمس الأحد، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة هناك.
وأضافت الخارجية في تحذير معدل عن السفر، أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يُذكر أو دون إنذار على الإطلاق".
وقالت وفق ما نقلته "رويترز": إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية، ومحطات وسائل النقل، ومراكز تجارية، وفنادق، وأماكن عبادة، ومطارات، ومناطق عامة أخرى.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
09:24 AM
بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات "الأحد الدامي" بـ"كولمبو"
بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة بسيريلانكا أمس الأحد، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة هناك.
وأضافت الخارجية في تحذير معدل عن السفر، أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يُذكر أو دون إنذار على الإطلاق".
وقالت وفق ما نقلته "رويترز": إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية، ومحطات وسائل النقل، ومراكز تجارية، وفنادق، وأماكن عبادة، ومطارات، ومناطق عامة أخرى.
، الخارجية الأمريكية: "جماعات إرهابية" تُواصل التخطيط لهجمات محتملة في سيريلانكا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: "جماعات إرهابية" تُواصل التخطيط لهجمات محتملة في سيريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.