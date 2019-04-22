، الخارجية الأمريكية: "جماعات إرهابية" تُواصل التخطيط لهجمات محتملة في سيريلانكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات "الأحد الدامي" بـ"كولمبو"

بعد مقتل 290 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة بسيريلانكا أمس الأحد، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة هناك.

وأضافت الخارجية في تحذير معدل عن السفر، أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يُذكر أو دون إنذار على الإطلاق".

وقالت وفق ما نقلته "رويترز": إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية، ومحطات وسائل النقل، ومراكز تجارية، وفنادق، وأماكن عبادة، ومطارات، ومناطق عامة أخرى.