انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يوقع اتفاقيات لتعزيز التعاون مع رواندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 08:58 صباحاً - وقَّع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الأحد، على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع رئيس رواندا بول كاجامي، وذلك في مجالات عدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، أن التوقيع جاء خلال زيارة للعاصمة الرواندية كيغالي، يجريها أمير قطر ضمن جولة أفريقية تشمل نيجيريا.

وتم التوقيع على اتفاقية في المجال الجوي، ومشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والثقافة، إضافة إلى مذكرة تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

وعقد الشيخ تميم مع كاجامي جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة كيغالي، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بما يعزز ويطور فرص التعاون.

وركزت المباحثات على مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والابتكار والثقافة والرياضة والسياحة، كما تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

وعقب انتهاء الزيارة، كتب أمير قطر على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "أجرينا مشاورات مثمرة حول سبل تعزيز صداقتنا وتعاوننا وحول قضايا إقليمية ودولية".

وكان الشيخ تميم وصل إلى جمهورية رواندا، مساء أمس؛ تلبيةً لدعوة من رئيسها، ويتوجه بعدها إلى نيجيريا ثاني وآخر محطة ضمن جولته الأفريقية.

وتأتي جولة أمير قطر في ظل استمرار حصار الثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، المفروض عليها منذ 5 يونيو 2017.

وتهدف إلى تعزيز النشاط الدبلوماسي القطري في مختلف دول العالم وقاراته، وذلك في مؤشر واضح على تزايد اهتمام الدوحة الرسمي والشعبي بالقارة الأفريقية.

وتُبرز الجولة أهمية أفريقيا باعتبارها عمقاً استراتيجياً وامتداداً طبيعياً للوطن العربي، ومنفذاً وبوابة جنوبية له على العالم، وساحة لبناء الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.