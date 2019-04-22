شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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