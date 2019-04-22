استياء كبير بعد تعطل «نور».. ومتحدث «التعليم» يكشف الأسباب وموعد عودته للعمل

أثار تعطل التسجيل في برنامج نور لمرحلة رياض الأطفال استياء كبيرًا بين المعلمين وأولياء الأمور، فيما وعد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي بعودة النظام للعمل خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، في تصريحات لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية، إن تزامن التسجيل مع فترة الاختبارات وحركة النقل الداخلي، كما أن إقبال أولياء الأمور الكثيف على التسجيل والذي بلغ أكثر من 10 آلاف في الساعات الأولى أدى إلى بطء في النظام الذي هو تقني ومعرض للتعطل كغيره من الأنظمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مبكرًا على المتابعة ورصد مواطن الإشكالية فيها، مؤكدًا أن هناك متسعًا من القبول.

وحول تمديد موعد القبول، قال العصيمي: «إننا ما زلنا في البداية (..) الوزارة تتابع وستتخذ القرار المناسب حيال الأمر بالشكل الذي يرضي الجميع».

Advertisements

أما عن موعدة عودة النظام فرفض متحدث التعليم تحديد موعد محدد، مكتفيًّا بقوله: إنه سيعود في القريب العاجل بعد انتهاء المعالجة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت بدء تسجيل رياض الأطفال 1441-1440، أمس الأحد، عبر نظام «نور» في الروضات الحكومية السعودية المعتمدة من الوزارة التعليمية، بعد إتمام الوزارة كل الإجراءات والتحديثات اللازمة في موقع نور الرسمي، إلا أن النظام تعطل بعد ساعات من بدء التسجيل.

وكانت الإدارة العامة للطفولة المبكرة دعت جميع أولياء الأمور في جميع المناطق التعليمية بالبلاد مؤخرًا للاستعداد لتسجيل أبنائهم في الروضات، عبر إنشاء حساب ولي أمر في موقع نظام نور، ومن ثم إتمام التفعيل وإكمال كل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتسجيل في نور، وطالبت الأهالي بأن يقوموا بتحديد أسماء عدد من الروضات لتسجيل مراحل الطفولة فيها وفقًا للشواغر المطروحة في كل روضة على حدة عبر (رابط موقع نظام نور).

وحول شروط التسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ، فيجب لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر، وهي: (توفير ملف بلاستيكي، إحضار صورة للطفل أو الطفلة، وإحضار صورة عن بطاقة العائلة مع الأصل، وإحضار صورة عن بطاقة الهوية الوطنية وجهين، وإحضار شهادة الميلاد الخاصة بالطالب (الطفل).