السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة التفجيرات في سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح



كولومبو 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت الإثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة إنّ "الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح".

وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا امس الاحد ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

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06:41ت م

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