سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 17 شعبان 1440 هـ الموافق 21 ابريل 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالجهود التى تقوم بها حكومة الوفاق من أجل مساعدة مئات الالاف من الأسرالنازجة جراء من مناطق الإشتباكات ، موضحة توفير مناطق آمنة لتلك الأسر وتوفير المتطلبات الضرورية لتلك الأسر وكذلك توفير المواد الغذائية لهم فى مناطق الأيواء الجديدة .

وأشارت الصحف إلى مباركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين،داعيا كافة المواطنين لدعم تحركات قوات الجيش والالتفاف حول منتسبي المؤسسة العسكرية ودعهم والوقوف معهم لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة مواصلة الإشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق فى العديد من المحاور ، وبينت الفزع التى عاشتة مناطق عين زارة وسوق الجمعة وتاجوراء نتيجة القصف على عدد من المعسكرات وسط تلك المناطق ، ومشيرة الى زيادة أعداد القتلى والجرحى فى صفوف الطرفين ونزوح مئات الأسرمن مناطق الإشتباكات.

وتطرقت الصحف إلى تصريحات مدير مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأولية لدى البعثة في الوقت الراهن هي «وقف الحرب وإسكات صوت المدافع»، مؤكدًا أن البعثة لازالت مصرة على عقد الملتقى الوطني الجامع «فور توفر الظروف» اللازمة لتنظيم الحدث.

وعرجت الصحف على تصريحات مفوض الأمن الداخلي وشؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، إن الاتحاد ليس لديه أي مؤشر على حدوث زيادات وشيكة في تدفقات المهاجرين من ليبيا، مضيفًا أن بروكسل مستعدة لمواجهة أي طارئ.

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