اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.

وزاد المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 44ر20 نقطة، أو09ر0%، ليصل إلى 00ر22221 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية .

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 08ر2 نقطة، أو 13ر0%، ليصل إلى 01ر1619 نقطة.

// انتهى //

06:27ت م

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