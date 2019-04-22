مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/8/17 هـ الموافق 2019/04/22 م واس

الاحد 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

05:40ت م

0262



www.spa.gov.sa/1915591 الاحد 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس05:40ت م0262

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.