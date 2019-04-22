الان تتابع تفاصيل الوظائف للجنسين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس مع توفر الخبرة للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض. وقالت أن الوظائف المطلوبة هي: مشرف علاقات وفعاليات (الرياض): بكالوريوس في مجال مناسب وخبرة لا تقل عن 4 سنوات. Advertisements مصور (الرياض): بكالوريوس في مجال مناسب وخبرة لا تقل عن سنتين. أخصائي تسويق (الرياض): بكالوريوس في مجال مناسب وخبرة لا تقل عن سنتين. وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: http://career.socpa.org.sa/jobs.php وذلك في موعد أقصاه السبت 2019/5/4.

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