استثناء فنادق 4 و 5 نجوم من كشف جاهزية الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أرجعت وزارة الحج والعمرة استثناء فنادق الأربعة والخمسة نجوم بالعاصمة المقدسة من إجراءات الكشف على الجاهزية، والذي تم تفعيله هذا العام، إلى توفر أعلى المعايير فيها من خدمة ونحوها دون سواها من الفنادق الأخرى.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات والإسكان بوزارة الحج والعمرة عماد ركن لـ»مكة» أن فنادق الأربعة والخمسة نجوم تؤجر الموسم بالغرفة وليس بعدد الحجاج كما تعمل الفنادق الأخرى، من أجل ذلك تم استثناؤها من إجراءات الكشف على الجاهزية.

وأضاف أن بقية الفنادق المصنفة من نجمة وحتى ثلاثة نجوم مطالبة بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، منوها إلى أن هيئة السياحة التي تندرج تحت مظلتها الفنادق لها اشتراطات معينة لإسكان الحج والعمرة، وهي تتقاطع مع اشتراطات وزارة الحج الموجودة في اللائحة التنفيذية، والتي تعتبر أكثر شمولية من تصنيف هيئة السياحة، وهي الفيصل في إسكان الحجاج.

في المقابل أشار عدد من ملاك الفنادق إلى أن الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة للفنادق ذات النجوم ألغت التصنيف ولم يعد له قيمة كما كان سابقا، إذ إن هيئة السياحة في الماضي هي التي كانت ترعى الفنادق وتفعل جزءا من المسار الالكتروني بعد اكتمال الطلبات لديها، مشيرين إلى أن اشتراطات التصنيف التي حددتها هيئة السياحة من أجل الحصول على تصريح إسكان حج وعمرة تختلف تماما عن اشتراطات وزارة الحج، لذا نحن بين جهتين رسميتين تختلفان في الاشتراطات.

وتابعوا، أن الوقت الذي بلغوا فيه باشتراطات وزارة الحج لتفعيل المسار الالكتروني جاء متأخرا وكلفهم خسائر مادية، خاصة أنهم متعاقدون، وليس بمقدورهم الدخول لرابط المسار الالكتروني لوزارة الحج.

Advertisements

أسباب استثناء فنادق 4 و 5 نجوم

1 فيها أعلى المعايير

2 تؤجر بالغرفة

اعتراض ملاك الفنادق 1 و 2 و 3

1 الإجراءات الجديدة ألغت تصنيف النجوم

2 اختلاف اشتراطات السياحة مع وزارة الحج

3 تبليغهم بالاشتراطات في وقت متأخر