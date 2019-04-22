شاهد: العمل تطلق حملة مليون متطوع غدًا وتسعى لدخول “غينيس”

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، عن إطلاق حملة مليون متطوع، سعياً لرفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030″. وتتيح الوزارة للراغبات في المشاركة في حملة المليون متطوع من خلال فعالية التشكيل البشري لكلمة “متطوع” لتسجيلها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية على الرابط المخصص لذلك:

www.bit.ly/V-Alanood التي ستنفذ يوم الخميس المقبل، من الرابعة مساءً حتى الثامنة مساءً، في مقر ملعب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسيتم احتساب الساعات التطوعية للمشاركات وتوثيقها، تقديراً لجهودهم التطوعية، ويشترط للفتيات أقل من 16 سنة إحضار موافقة ولي الأمر. وتعمل الوزارة على تفعيل برامج ومبادرات لتشجيع العمل التطوعي بطرق احترافية، وذات جودة عالية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال مبادرات عدة، ومن ضمن مشاريعها إطلاق البوابة الوطنية للتطوع قريباً، التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، وتعتبر حاضنة سعودية للعمل التطوعي بتوفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين وتمتاز بمميزات عدة.