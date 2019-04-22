لقطات خلابة لبحيرة وادي بيش.. ثاني أكبر سد مائي في المملكة

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وثق مقطع فيديو مشهدًا خلّابًا أظهر جمال الطبيعة في بحيرة سد وادي بيش شمال شرق منطقة جازان، والذي يعد ثاني أكبر السدود المائية في المملكة.

ويقع سد وادي بيش في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في منطقة جازان، حيث يبعد عن محافظة بيش 40 كيلو في الشمال الشرقي ويعتبر مخزون المياه في السد من أكثر مخزونات المياه العذبة في شبه الجزيرة العربية.

وبني على السد محطة لتنقية المياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وسترتفع عند اكتمال توسعة المشروع إلى 220 ألف متر مكعب في اليوم.

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ثالث أكبر مخزون مائي:

وسد وادي بيش هو أحد السدود الواقعة في منطقة جازان جنوب غرب السعودية..، شيد في عام 1430هـ، ويقع تحديدًا على وادي بيش أحد أودية تهامة، ويعد سد وادي بيش ثالث أكبر مخزون مائي إستراتيجي في المملكة، ويمكنه إمداد مدن وقرى منطقة جازان الساحلية باحتياجها اليومي من المياه لأكثر من ثلاث سنوات.

وتتميز البحيرة بطولها وامتدادها في مجرى الوادي وعمقها الذي يتميز بعشرات الأمتار في بعض الأجزاء، وتعد أكبر مصدر للمياه العذبة في المنطقة، وهي واحدة من الوجهات السياحية وأظهر المقطع جمال البحيرة الكبيرة والمساحات الخضراء على جوانبها التي أعطت مظهرًا رائعًا لجمال الطبيعة جنوب المملكة.



