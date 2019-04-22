وزارة المالية تطلق نافذة «نقل المعرفة»

أطلقت وزارة المالية نافذة «نقل المعرفة»، التي تتيح لزائر الموقع تحميل عدد من القوالب والنماذج، التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة مشاركةً منه في دعم ومساعدة الجهات الحكومية في إعداد نماذج الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأي فرد في أي جهة حكومية داخل النطاقات gov.sa و edu.saأن يحصل عليها ويستخدمها ويعيد نشرها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية مع مراعاة الضوابط القانونية التي تم نشر هذه القوالب بموجبها من خلال التزام المستخدم بوثيقة (NDA) عدم إفشاء سرية المعلومات.

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وبيّن رئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس خالد بن محمد المحاسن أن هذه النافذة تعد بمثابة دليل استرشادي للجهات الحكومية بحيث يمكنّها من الاستفادة مما ورد في القوالب والنماذج من تفاصيل فنية ومعايير وأطر تساعدهم في إعداد النماذج الخاصة بمشاريع تلك الجهات دعمًا لتنفيذ استراتيجية الجهات ومشاريعها.

وأكّد المحاسن أن هذه النافذة تعد في مراحلها الأولى، وستشمل في المراحل الآتية الإجراءات والعمليات ونماذج التقارير ومقاطع الفيديو التوضيحية لكيفية أداء العمليات التشغيلية وإنجازها ومتابعتها ومراقبتها بما يضمن حفظ المعرفة وتوثيقها وتعظيم الفائدة منها؛ ليكون المكتب نواة إدارة المعرفة في الوزارة والجهات الحكومية، داعيًّا الجهات للدخول للنافذة والاستفادة منها.

يُذكر أنه يمكن تحميل القوالب والنماذج التي أعدها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنــا.