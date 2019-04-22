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سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر المواطنين من الاقتراب من جبل أجونج

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طالبت بالتواصل معها في حالات الطوارئ

حذرت سفارة المملكة العربية لدى إندونيسيا، المواطنين السياح من الاقتراب من جبل أجونج في جزيرة بالي، الذي ثار، مساء الأحد، مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.

وطالبت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، المواطنين، بعدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أجونج، داعيةً إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الأرقام التالية: 00622128094000، 00628553003000

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وكان المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو، قال إن بركان جبل أجونج في جزيرة بالي الإندونيسية ثار مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، قاذفًا الرماد البركاني إلى ارتفاع وصل إلى كيلومترين في السماء.

وأوضح أن البركان النشط ثار في الساعة 03.21 من صباح الأحد (19.21 من مساء السبت بتوقيت غرينتش)، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي؛ ما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر، لكن التحذير من أن البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات. وتواصل السلطات فرض منطقة حظر في محيط 4 كيلومترات من البركان.

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