السعودية اليوم / رئيس ديوان المراقبة العامة يلتقي نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، اليوم ، في العاصمة العُمانية مسقط ، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، على هامش زيارة معاليه الرسمية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لتفعيل كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وتعزيز التنسيق وتوسيع نطاق التعاون القائم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان من أجل صيانة المال العام والمحافظة عليه.

كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي حفل عشاء على شرف معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، حضره معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان الشيخ ناصر بن هلال المعولي، وعدد من أعضاء السفارة.

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