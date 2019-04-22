السعودية اليوم / سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين السياح بعدم الاقتراب من جبل اغونغ



جاكرتا 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

حذرت سفارة المملكة العربية

وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000 ، 00628553003000 في حالات الطوارئ.

// انتهى //

23:33ت م

0248



جاكرتا 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسحذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل اغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000 ، 00628553003000 في حالات الطوارئ.// انتهى //23:33ت م0248

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.