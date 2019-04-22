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السفير الحارثي يكشف حالة السعوديين الناجين من تفجيرات سريلانكا

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2019-04-22

السفير الحارثي يكشف حالة السعوديين الناجين من تفجيرات سريلانكا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى سريلانكا، عبدالناصر الحارثي، نجاة مجموعة من السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية ، كانوا قاطنين في فندق تعرض لهجوم إرهابي في العاصمة السريلانكية، كولمبو، صباح أمس الأحد.

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وقال الحارثي: إن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحًا، ويجري البحث عنه، بحسب تصريحاته إلى “العربية”.

وأضاف أن السفارة كونت خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، إضافة إلى المرور على المستشفيات؛ للتأكد من وجودهم من عدمه.

يذكر أن العاصمة السريلانكية قد شهدت وقوع 8 انفجارات ضخمة في كنائس وفنادق، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم أجانب.





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