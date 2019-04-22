شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة بتحويل «جبل الأربع» إلى محمية طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

طالب المجلس البلدي بالأحساء بتحويل جبل الأربع شرق المحافظة إلى محمية طبيعية؛ نظير ما تمتلكه المنطقة من مقومات تؤهلها بيئيا وجغرافيا، فهي أرض واسعة وعذرية، ولها ارتباط تاريخي وسياحي.

وأكد رئيس المجلس البلدي د.أحمد البوعلي لـ«اليوم» أن المجلس في جلسته الأربعين أقر بأهمية الحفاظ على الموارد الفطرية، والاستمتاع بها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية؛ من أجل زيادة الغطاء النباتي وحمايته، وكذلك إنماء البيئة الطبيعية للحيوانات والطيور، والتي تأتي ضمن أجندة أهداف الدولة الرامية إلى المحافظة على البيئة الصحراوية ونمائها.

وأشار البوعلي إلى أن السعودية تختزن في بيئاتها المتنوعة من الصحاري والبحار والجبال، أكثر من 367 نوعا مختلفا من الكائنات المتنوعة بين ثدييات وطيور وزواحف وبرمائيات وأسماك.

وقال: «إن الأحساء لا توجد فيها محميات برية طبيعية، وهي بحاجة لمثل هذه المبادرات، والتي ناقش المجلس أهميتها، والتي قدمها لأمانة الأحساء، وفيها رأي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني».

يذكر أن جبل الأربع يقبع في صحراء شرق الأحساء على طريق الخليج كأحد الشواهد الأثرية، ويتكون من تشاكيل صخرية بديعية، عبارة عن أربع هضبات رسوبية متقاربة، تجاورها صحراء قريبة من البلدات الشرقية، وعدد من المواقع الأثرية مثل قصر المجصة ببلدة الطرف، كما تعتبر صحراء جبل الأربع ملاذا للقبائل قديما، وموطنا لاستقبال الوافدين من دول الخليج العربي، وهي إحدى مجموعات الجبال المعروفة في الأحساء مثل جبل القارة والشعبة وأبو حصيص وكنزان.