شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» ينظم ندوة الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مجلس الشورى اليوم في مقره بالرياض ندوة بعنوان «الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030»، وذلك بحضور رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ووزير الإسكان ماجد الحقيل وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي وزارة الإسكان.

وتستهل الندوة أعمالها بكلمة من رئيس مجلس الشورى، كما سيعرض وزير الإسكان جهود الوزارة وخدماتها التي تقدمها لمستفيديها. وتبحث الندوة موضوع الإسكان في خمسة محاور، حيث يلقي وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي الضوء على مشروعات الوزارة، فيما يتناول وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر إحصاءات عن الإسكان والمساكن خلال العام المنصرم 2018. وعن جانبي التمويل وتمكين المتقدمين من الحصول على طلباتهم يتحدث خلال الندوة المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبد الإله آل الشيخ. وتتناول الندوة محورا عن تحفيز العرض «الاستثمار والتطوير والشراكات» الذي سيقدمه المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد الغزواني، والرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان، فيما يطرح المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري السكني بوزارة الإسكان المهندس مازن الداود.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى يهدف من خلال عقد سلسلة من الندوات، التي ينظمها وتتناول مختلف الموضوعات التي تمس المجتمع بشكل مباشر إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الجهات الحكومية المعنية وذلك في إطار تكاملي يهدف إلى تعزيز رؤية المملكة 2030، ويهدف كذلك إلى تعزيز دوره الرقابي والتشريعي، من خلال مناقشة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، على نحو يعمل على إثراء عمل اللجان المتخصصة للمجلس، مشيرا إلى أنه سيتم عقد المزيد من ورش العمل والندوات، وجلسات الحوار التي تدعم تواصل المجلس مع المجتمع.