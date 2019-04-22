شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال عشرات الأفكار الإبداعية في «الأسبوع البلدي» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل أسبوع «الإبداع البلدي»، الذي اختتمته أمانة الشرقية مؤخرا بتنظيم مركز الإبداع البلدي بالأمانة عشرات الأفكار الإبداعية في القطاع البلدي، من الزوار ويجري دراستها والنظر في مدى إمكانية الاستفادة منها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الفعاليات، التي تمت إقامتها وأشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة، تضمنت تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومبدعة، تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة في الشأن البلدي، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات، التي تواجه القطاع البلدي ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير.

ولفت إلى مشاركة كبيرة من قبل الزوار في المسابقة، التي تم خلالها استقبال عدد من الأفكار في تحسين المشهد الحضري، المدن الذكية، أنسنة المدن.

إلى ذلك أكدت مديرة مركز الإبداع البلدي التابع بأمانة المنطقة الشرقية لينه اركوبي، أنه تمت إقامة العديد من الفعاليات خلال الأسبوع، التي تضمنت: فعالية الرسم الحر في كورنيش الخبر، مختبر المدينة بحديقة إسكان الخبر وورشة عمل بمركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد لمنسوبات الجامعة.

وأشارت إلى أن مركز الإبداع البلدي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الشرائح لتحسين الخدمات البلدية، ومشاركة المجتمع في طرح مقترحات الحلول الإبداعية للتحديات، التي تواجه القطاع البلدي، إلى جانب تعزيز الابتكار والإبداع باستثمار المقومات المحلية والثقافية والطاقات الإبداعية، كما أكدت أن مركز الإبداع تأسس ضمن «محور النظام البلدي وكفاءته» المنبثق عن مبادرات مدينتي 2018، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتة إلى أن خطوات تسجيل الأفكار الإبداعية تمر بثلاث مراحل، تبدأ بإتاحة تسجيل الفكرة مع مراعاة حفظ الحقوق الفكرية، ثم تليها مرحلة دراسة الفكرة، وأخيراً مرحلة التواصل مع صاحب الفكرة لإضافة أية معلومات أخرى.