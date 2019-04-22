شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينفذ دورتين لإعداد المدربين والمدربات والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب، دورتين تدريبيتين لإعداد المدربين والمدربات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمركز تدريب الهيئة بالخبر، ومركز التدريب النسوي بالدمام. وتهدف الهيئة من إقامة الدورتين لتأهيلهم كمدربين ومدربات للإسعافات الأولية، لتغطية أنحاء المنطقة كافة بالمدربين والمدربات الأكفاء لنشر ثقافة الوعي الإسعافي بين جميع أفراد المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين، ولزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين من المرضى والمصابين في الحوادث عند حدوثها - لا قدر الله -. وتسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل المتدربين والمتدربات ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.

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