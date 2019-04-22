شكرا لقرائتكم خبر عن مرفأ الخبر يدخل الخدمة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

بدأ العد التنازلي لإنهاء معاناة صيادي محافظة الخبر حيث لم يتبق سوى أقل من 3 أشهر على إنجاز مشروع مرفأ الصيد على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من جسر الملك فهد، بتكلفة تقارب 29 مليون ريال، وهو الحلم الذي ينتظر الصيادون تحقيقه على أرض الواقع.

وبين مدير مركز أبحاث الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة نبيل فيتا لـ ”الخليج 365”، أن نسبة انجاز مرفأ الخبر وصلت الى 95 %، حيث لم يتبق سوى ايصال الكهرباء على الإنتهاء منه، وبعدها يتم ترسيته على المشغل.

وقال إن المرفأ خصص لخدمة الصيادين والمتنزهين وتشجيع الصيادين على الصيد وتوفير الخدمات لهم بما يسهم في استمرار الصياد ممارسة مهنته وتسهيل المصاعب التي تواجهه وتحسين المهنة والحفاظ عليها، مشيرا الى أن مشروع مرفأ الخبر يحتوي على أرصفة بحرية لرسو القوارب، ومنزلق بحري لدخول القوارب وخروجها من البحر، وكذلك محطة وقود لخدمة قوارب الصيد وبرج مراقبة لحرس الحدود، كما سيوفر بيئة جاذبة للصيادين. مشددا على أن الوزارة حريصة على تجهيز المرافئ بكافة المتطلبات والاحتياجات، ولفت إلى أن عمق المرفأ يقارب ثلاثة أمتار وهو يمكن اللنجات والطرادات من التحرك بحرية تامة. مضيفا إن الطرادات لا تحتاج لأكثر من متر واحد للإبحار بحرية تامة.

وأضاف إن المشروع يأتي كأحد أهم وأبرز برامج مشروعات تحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما سيوفر بيئة جاذبة للصيادين، مشيرا إلى أن المشروع سيعزز فرص التوظيف للشباب السعودي. مشددا على أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين مهنة الصيد من خلال استقطاب أبناء الصيادين الممارسين لهذه المهنة المميزة.

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من جانبهم، قال عدد من الصيادين «تنفسنا الصعداء بعد البدء الفعلي في المشروع ونأمل أن ينجز في أسرع وقت ممكن»، مضيفين «إن المهم أن تحل مشاكلنا وتنتهي معاناتنا، وبخاصة أن ذلك يمثل اقتصادنا الذي نعيش منه».

وأوضح الصياد محمد الخلف، أنه يترقب الانتهاء من إنشاء مرفأ نموذجي مثل العديد من المدن الساحلية الأخرى، لإنهاء معاناة الصيادين والمتنزهين التي تزداد يوما بعد الآخر في مرفأ الخبر القديم الذي يفتقر لأبسط الخدمات، ويستوعب 111 قاربا فقط. ونأمل أن ينجز في أسرع وقت ممكن. مشيرا إلى معاناة ملاك قوارب النزهة والصيد بالخبر بالفترة السابقة.

وقال الصياد حسن عسيري: نأمل أن ينجز في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الصيادين تنفسوا الصعداء بعد البدء الفعلي في المشروع. لافتا إلى أن إنشاء مرفأ الخبر عامل أساسي في القضاء على معاناة نحو 111 قارب صيد تمارس الصيد، مشيرا إلى أن المعاناة التي تواجه الصيادين ليست قليلة على الإطلاق، فضلا عن الخسائر المالية الكبيرة الناجمة عن عدم وجود مرفأ، مما يعرقل حرية الحركة ورسو الطرادات في الموقع.

وقال الصياد ناصر صالح: إن الانتهاء من مرفأ الخبر يشكل انفراجة كبرى ستنعكس إيجابيا على الصيادين العاملين في الموقع، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون مشاكل عدة أثناء مزاولة مهنة الصيد التي يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد. لافتا إلى أن افتتاح المرفأ يشكل خطوة هامة لكافة الصيادين.