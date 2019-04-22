أفكار عملية للاستفادة من الكتب الدراسية بالخبر

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وأكد القحطاني أن الاختبارات تمت في يومها الأول في أجواء هادئة وبكل يسر وسهولة، لافتا إلى أن المكتب وجه القيادات المدرسية في القطاع إلى المحافظة على سلامة الطلاب بين الفترتين إن وجدت والدقة في عمل اللجان والتصحيح والرصد.
وبين أن من المهام التي يتم التركيز عليها في المدارس، المتابعة الجادة لخروج الطلاب حتى التأكد من انصرافهم تماماً، مشيراً إلى أن مكتب تعليم الخبر يتواصل بشكل مستمر أثناء فترة الاختبارات مع قادة المدارس، كما تتم جدولة زيارات إشرافية يومية خلال سير الاختبارات.
وكان نحو 24 ألف طالب وطالبة قد أدوا أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في جميع أقسام المراحل الدراسية «المتوسطة والثانوية» بمدارس قطاع التعليم بالخبر.
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