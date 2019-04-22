شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار عملية للاستفادة من الكتب الدراسية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

شدد مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني بعد جولة إشرافية في عدد من المدارس لمتابعة سير الاختبارات أمس على أهمية المحافظة على الكتب الدراسية ووضعها في أماكن مناسبة لتتم الاستفادة منها بشكل صحيح، مبيناً أن كل مدرسة استعانت ببعض الأفكار في مثل هذا الجانب كالحاويات والصناديق بطرق مختلفة وجاذبة، مشيداً في الوقت ذاته بما يقدمه المعلمون وقادة المدارس خلال سير الاختبارات من عمل دؤوب ودقيق من خلال أعمال لجان الملاحظات والتصحيح والرصد والتي بدأت عملها منذ اليوم الأول، كما قدم شكره للدوريات الأمنية والمرور الذين تواجدوا في وقت مبكر منذ اليوم الأول من أيام الاختبارات.

وأكد القحطاني أن الاختبارات تمت في يومها الأول في أجواء هادئة وبكل يسر وسهولة، ‏لافتا إلى أن المكتب وجه القيادات المدرسية في القطاع إلى المحافظة على سلامة الطلاب بين الفترتين إن وجدت والدقة في عمل اللجان والتصحيح والرصد.

وبين أن من المهام التي يتم التركيز عليها في المدارس، المتابعة الجادة لخروج الطلاب حتى التأكد من انصرافهم تماماً، مشيراً إلى أن مكتب تعليم الخبر يتواصل بشكل مستمر أثناء فترة الاختبارات مع قادة المدارس، كما تتم جدولة زيارات إشرافية يومية خلال سير الاختبارات.

وكان نحو 24 ألف طالب وطالبة قد أدوا أمس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في جميع أقسام المراحل الدراسية «المتوسطة والثانوية» بمدارس قطاع التعليم بالخبر.