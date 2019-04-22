شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اجتماعا بالجامعة العربية بشأن اتفاقية «الترانزيت» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمس بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل والعبور «الترانزيت» بين الدول العربية المعدلة، برئاسة مدير إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالهيئة العامة للجمارك مشاري الحربي. وقال الحربي في تصريح له: إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام الملاحظات الفنية والقانونية لعدد من الدول الأعضاء بشأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت». وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو صياغة مشروع الاتفاقية بشكله النهائي في ضوء هذه الملاحظات لعرضها على الاجتماع القادم لمدراء عموم الجمارك بالدول العربية والمقرر عقده بمقر الجامعة العربية منتصف يوليو المقبل، ثم رفع المشروع فى صورته النهائية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتماد الاتفاقية.

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