شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القطيف يدعو لتوفير البيئة الملائمة للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
وتفقد مدير مكتب التعليم بالقطيف بالإنابة علي الشهري عددًا من مدارس المحافظة، مطمئنًا على سير الاختبارات، داعيًا قادة المدارس إلى توفير البيئة الملائمة والمثالية، مع المتابعة الشخصية لأحوال الطلاب والطالبات، بما يضمن لهم أداء فترة الاختبارات بكل طمأنينة ويسر، لافتًا إلى أن عددًا من المشرفين والمشرفات توجهوا للمدارس لمتابعة سير الاختبارات للوقوف على أعمال اللجان وإعداد التقارير اليومية عن الاختبارات.
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