شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القطيف يدعو لتوفير البيئة الملائمة للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

انتظم 47 ألف طالب وطالبة في محافظة القطيف أمس لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/‏1439هـ، للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالتعليم العام بنين وبنات.

وتفقد مدير مكتب التعليم بالقطيف بالإنابة علي الشهري عددًا من مدارس المحافظة، مطمئنًا على سير الاختبارات، داعيًا قادة المدارس إلى توفير البيئة الملائمة والمثالية، مع المتابعة الشخصية لأحوال الطلاب والطالبات، بما يضمن لهم أداء فترة الاختبارات بكل طمأنينة ويسر، لافتًا إلى أن عددًا من المشرفين والمشرفات توجهوا للمدارس لمتابعة سير الاختبارات للوقوف على أعمال اللجان وإعداد التقارير اليومية عن الاختبارات.