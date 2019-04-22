شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 900 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر في شقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت محافظة الخبر ممثلة في إدارة خدمات البلدية، مؤخرا، 900 كيلو جرام من اللحوم المتنوعة والمجهولة المصدر في شقة سكنية وكانت في طريقها للتوزيع.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر م.سلطان الزايدي، وقال: إن مراقبي إدارة الخدمات في بلدية الخبر تمكنوا من ضبط الكمية في إحدى الشقق السكنية بالخبر الغربية، حيث تمت مراقبتها منذ فترة، وأوضح أن تخزين اللحوم المضبوطة يتم في بيئة سيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وأضاف: إن مراقبي البلدية -ولله الحمد- نجحوا في ضبطها سريعا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين، لافتا إلى أنه قد تمت مصادرة كامل الكمية وإتلافها.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة بحق العمالة المخالفة ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأكد على أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وقال الزايدي: إن بلدية الخبر تحرص على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية.