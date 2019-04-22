شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الأحساء يطلع على برامج «التهيئة التربوية» والان نبدء بالتفاصيل
ووجه بالغنيم الجميع بتهيئة أجواء الاختبار لأبنائنا الطلاب في جو من الثقة والطمأنينة، معربا عن شكره لقيادات المدارس ومنسوبيها للاستعدادات والتهيئة، مؤكدا على المدارس ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم، وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي .
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