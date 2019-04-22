شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الأحساء يطلع على برامج «التهيئة التربوية» والان نبدء بالتفاصيل

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بالغنيم، صباح أمس، أول أيام الاختبارات النهائية في عدد من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، شملت مدرسة الأقصى الثانوية والسعودية الثانوية ومدرسة أبي الدرداء المتوسطة. وتم خلال الزيارة تفقد قاعات ولجان الاختبارات في المدارس والاطمئنان على سيرها، والاطلاع على البرامج التربوية المنفذة للتهيئة النفسية وإجراءات العمل ومتابعته لفترة الاختبارات وتقديم الدعم اللازم لها.

ووجه بالغنيم الجميع بتهيئة أجواء الاختبار لأبنائنا الطلاب في جو من الثقة والطمأنينة، معربا عن شكره لقيادات المدارس ومنسوبيها للاستعدادات والتهيئة، مؤكدا على المدارس ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم، وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي .