شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يدشن نظام «ناجز» لتوحيد الإجراءات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في كل أرجاء المملكة بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات.

وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء؛ إذ تم إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.

ولدى إطلاق وزير العدل النظام الجديد في مرحلته الأولى التي شملت كل محاكم الدرجة الأولى في المملكة، أكد أن الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي.

وأكد أن مرحلة إطلاق «ناجز المحاكم»، تعتبر محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار الوزارة نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها، معربا عن شكره وتقديره لكل شخص عمل بالمشروع الطموح، الذي قام على إخراجه عشرات الخبراء من داخل الوزارة.

كما تضمنت منظومة المشروع إطلاق خدمة «استئناف بلا ورق» بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني خلال دقائق واستلام رد المحكمة بشكل آلي أيضا.