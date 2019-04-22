شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة يومية من المشرفين التربويين لاختبارات النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

توجه صباح يوم أمس نحو 5623 طالبا وطالبة في المراحل المتوسطة والثانوية بمدارس محافظة النعيرية ومراكزها الإدارية إلى قاعات الاختبار لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1439 - 1440هـ، في الوقت الذي أنهى فيه طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية اختباراتهم الأسبوع الماضي، فيما كانت مدارس المحافظة قد أنهت كامل استعدادها لاستقبال موسم الاختبارات، واستكمال التجهيزات الخاصة بمقار اللجان وكشوف أسماء الطلاب والطالبات، في الوقت الذي أعد فيه مكتب التعليم بالمحافظة برنامجا يوميا لزيارة المشرفين التربويين لمدارس المحافظة؛ لمتابعة سير الاختبارات والاطمئنان على انتظام حضور الطلاب، وأكد مكتب التعليم على قائدي وقائدات المدارس بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، إلى جانب التأكيد على إبقاء الطلاب في مدارسهم بين فترتي الاختبارات وتوفير الوجبات الغذائية بالمدرسة والتواصل مع أولياء الأمور بإبلاغهم عن موعد دخول أبنائهم الطلاب ومواعيد انصرافهم، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة مثل هذه الأيام على سلوكيات أبنائهم إذا ما أهملت متابعتهم.

وفي الخفجي تفقد مدير مكتب التعليم منصور المضيبري والمساعد للشؤون التعليمية علي السبيعي سير الاختبارات في عدد من المدارس المتوسطة والثانوية، وتم الاطلاع على لجان وقاعات الاختبار والالتقاء بالمعلمين المشرفين على الاختبارات، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتوفير كل وسائل الراحة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.