شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكيات 600 عقار بالقطيف تحت إجراءات التثمين النهائية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت البلدية استقبلت في وقت سابق عددا من أصحاب العقارات؛ وذلك لتقديم كافة المستندات الشرعية والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار؛ تمهيدا لبدء إجراءات نزع الملكية. مشيرة إلى أن الهدف من نزع الملكيات تسهيل تدفق الحركة المرورية في عدد من الشوارع والطرقات، متوقعة أن تحدث التوسعة نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية في حال الانتهاء من تنفيذها.
وبينت أن مشروع شارع الملك عبد العزيز هو توسعة لشارع الملك عبد العزيز بالقطيف ابتداء من تقاطعه بشارع الرياض بحي الشويكة حتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة، بطول 4925 مترا، وعرض 60 مترا، أما مشروع شارع شمال الناصرة فيتضمن توسعة الطريق شمالا ومرورا ببلدة العوامية وصولا إلى طريق أحد، بطول 3757.30 متر، وعرض 40 مترا، مؤكدة إلى أنه سيسهل الحركة المرورية للقادمين من جزيرة تاروت عبر جسر المشاري ووصولهم للطريق السريع بانسيابية.
وذكرت أن المشروع الثالث هو ربط طريق الرياض بطريق «الدمام - الجبيل»، بطول 5 آلاف متر، وعرض 60 مترا، لافتا إلى أن هذا المشروع في حال إنجازه سيسهل الحركة المرورية للمتجهين من جزيرة تاروت عبر جسر طريق الرياض البحري وحتى الطريق السريع. مشيرة إلى أن محافظة القطيف تشهد نموا سكانيا وعمرانيا؛ ما أحدث أزمة في انسيابية الحركة المرورية في بعض الطرق الحيوية وخاصة في أوقات الذروة ووقت خروج وعودة الموظفين من أعمالهم، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع تواكب هذا النمو، تتمثل في تأهيل وتطوير عدد من الطرق تتناسب مع حركة النمو المتزايدة.
وكانت البلدية دعت في وقت سابق أصحاب العقارات إلى اصطحاب الوثائق المطلوبة لنزع الملكية الواقعة على طريق الملك عبد العزيز والرياض وشمال الناصرة، والمتضمنة صورة الصك مع الأصل، صورة بطاقة الأحوال مع الأصل، صورة الوكالة «إن وجدت» مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان بالتفصيل، صورة من صك حصر الورثة «إن وجدت» مع الأصل.
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