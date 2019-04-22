شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين استقبلتهم لجان الاختبارات بمدارس تعليم جازان أكثر من 84 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما بلغ عدد الطلاب الذين استقبلتهم لجان الاختبارات في تعليم صبيا 63008 طلاب وطالبات.
بينما بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات في مدارس مكتب تعليم صامطة المحاذية للشريط الحدودي بالحد الجنوبي أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، منهم 210 دارسين من الجنود المرابطين من أصل 320 مرابطا انضموا لمقاعد الدراسة لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1439-1440 وسط جاهزية واكتمال استعدادات مكتب التعليم بصامطة ومدارسه كافة من قيادة المكتب وقسم الشؤون التعليمية بوحداته وشعبه لتسهيل عملية انتظامهم وتوفير كافة الوسائل والأجواء المناسبة لتأديتهم الاختبارات بكل سهولة ويسر.
وسخرت إدارتا التعليم بجازان وصبيا كافة امكانياتهما لنجاح سير الاختبارات ولخدمة المرابطين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأدائها، كما اتخذتا عددا من الإجراءات الداعمة للميدان أثناء سير الاختبارات، حيث تم توجيه جميع المشرفين للنزول للميدان وتعيين مشرف مقيم بكل مدرسة للعمل على مساندة قيادات المدارس والمعلمين، كما تم تخصيص عدة أرقام مفتوحة على مدار الساعة لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والتقنية وفي كل المجالات؛ دعما للمدارس والطلاب وأولياء الأمور.
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