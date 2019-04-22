لينك استعلام نظام جدارة 1440 للاستعلام عن وظائف وزارة الخدمة المدنية السعودية mcs.gov.sa نقدم لكم حتى تتمكنون في التسجيل في موقع جدارة الإلكتروني والاستفادة من كافة الوظائف التى يتيحها نظام جدارة 1440 الجديد للمواطنين فى المملكة، حيث يعتبر لينك استعلام نظام جدارة 1440 محل بحث مستمر للمواطن السعودي الراغب العمل من جميع المدن بكافة المؤهلات العلمية والمجالات المختلفة.

لينك استعلام نظام جدارة 1440

يتمكن أى مواطن سعودي من الدخول على لينك استعلام نظام جدارة 1440 للاستعلام عن وظائف وزارة الخدمة المدنية السعودية من هنا

طريقة التسجيل في نظام جدارة 1440

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية.

اختيار التسجيل بالتوظيف في نظام جدارة

الضغط على خانة تسجيل جديد.

كتابة البيانات وهي: “رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة”.

وضع الصورة الرمزية المتضمنة 6 أرقام وتكون موجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها.

إضافة بيانات الحالة الصحية بدقة شديدة.

إدخال البريد الإلكتروني بحرص ودقة لأنه يعتبر وسيلة الصلة الوحيدة بين المتقدم والوزارة.

أهداف نظام جدارة 1440

يعتبر نظام جدارة من أحداث أنظمة التوظيف الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يستقبل نظام جدارة الراغبين العمل من المواطنين السعوديين، على أن يتم تقديم بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية بعد التسجيل في نظام جدارة.

من أهم مميزات جدارة الشفافية والنزاهة والحيادية.

يعتمد جدارة على تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الكفاءة والقدرة حتى يتم التطوير الشامل بالمملكة من خلاله.

تهدف وزارة الخدمة المدنية السعودية عن طريق نظام جدارة الإلكتروني على جذب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات بما يعمل على تطوير المجتمع السعودي.

يستقبل نظام جدارة الراغبين في التقديم بالوظائف على مدار العالم ومتاح 24 ساعة لتحديث البيانات.

يعتبر نظام جدارة حركة واصل بين المتقدم للوظيفة والوزارة من خلال الرسائل النصية عبر البريد الإلكترونى المضاف من قبل المرشح للوظيفة.

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