حساب المواطن .. صرف الدفعة النقدية رقم 18 للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري

حساب المواطن يعلن صرف الدفعة النقدية رقم 18 للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري البالغ قيمته 300 ريال للفرد المستقل، ويتراوح بين 800 و 1000 ريال للأسر من محدودي الدخل، حيث يهدف حساب المواطن إلى تعويض المواطنين السعوديين من منخفضي ومتوسطي الدخل على الزيادات التى وقعت في الأونة الأخيرة على أسعار الكهرباء والوقود والضرائب، فضلاً عن برنامج حساب المواطن تقدم الحكوم السعودية لمواطنيها دعم نقدي متمثل في صرف بدل غلاء معيشة شهري للمواظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى برنامج الضمان الاجتماعي الذي يدعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة أو الأسر التي تفتقد للمعيل.

الفئات المستهدفة من حساب المواطن

حددت الحكومة السعودية الفئات المستهدفة من حساب المواطن على النحو التالي:

الأسر السعودية محدودى الدخل

الفرد السعودي المستقل من منخفضى الدخل

المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي

حاملي بطاقات التنقل.

وعلى الفئات السابق ذكرها تسجيل طلباتهم على موقع البرنامج من أجل بحثهم لمعرفة هل كانوا مستحقين أم لا.

وقد بدء صرف الدفعة النقدية رقم 18 للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري في 10 مارس الجاري، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مواطن، وكان برنامج حساب المواطن قد قدم مبلغ قيمته 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 16 ، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مواطن ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس.

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رابط حساب المواطن

يتمكن المواطنين من تسجيل بياناتهم أو تحديثها برقم الهواية عن طريق رابط حساب المواطن الإلكتروني من هنا

ويمر برنامج حساب المواطن بثلاث مراحل في كل دفعة من دفعات البرنامج، وهما:

التسجيل بالبرنامج

مرحلة التأهيل

مرحلة الإستحقاق

بعد إعلان حساب المواطن عن صرف الدفعة النقدية رقم 16 للمستفيدين من الدعم النقدي الشهري في شهر مارس، سوف يتم إداع الدفعة الـ 18 في شهر إبريل ، وسوف نتابع معكم كافة التفاصيل عن موعد صرف الدفعة 19 لحظة بلحظة.

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