شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 63 موظفا في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر على ترقية 63 موظفاً إلى المراتب من السادسة وحتى العاشرة بمختلف الوظائف الإدارية والفنية.

وشملت الترقيات كلا من: أحمد بن عودة النزاوي، مصلح بن حميد العمراني، عطية بن عبدالرزاق الزهراني، علي بن حسن الغامدي، حسين بن محمد الفرساني، شديد بن عبدالله العمري (المرتبة العاشرة)، محمود بن عبدالرحمن دهلوي، عطية بن نامي الرفاعي، عبدالعزيز بن محمد الغامدي، أحمد بن سعيد الغامدي، محمد بن إبراهيم خليل، عصام بن عبدالله روزي، خالد بن عبده الغامدي، فهد بن حامد المحمادي، ضيف الله بن رشيد الحربي، وجدي بن أمين فراش، عمير بن فلاح السلمي، ماهر بن فايز طيب، سعيد بن عبدالله العمري، محمد بن عمر طيب، وليد بن عيضه المالكي (المرتبة التاسعة)، سامي بن عوض المالكي، هناد بن زاهد باحميشان، أحمد بن عبدالله حكمي، علاء بن عبده إبراهيم، أحمد بن محمد القبساني، محمد بن علي المصلحي، فيصل بن علي المعشي، نزال بن مشبب العتيبي، أحمد بن فريج الحازمي، سليمان بن منور الجدعاني، عوض الله بن محمد النجاري، عبدالله بن علي القرني، عادل بن رشدي التركي أحمد بن محمد غاشم، فهد بن محمد الشطيري، خالد بن عبدالرحمن باعشن، جمال بن سلطان شاولي، يوسف بن إبراهيم مناخه، سعيد بن عطية الله البشري، محمد بن عبدالله حكمي، وليد بن إبراهيم ساقي (المرتبة الثامنة)، عبدالله بن سعود القدير، أحمد بن عواد الخطيب، عطية بن مشرف الزهراني، سمير بن محمد عقش، محمد بن حميد المالكي، عماد بن حسين بنيان فواز بن عايض العتيبي، حسين بن عثمان جيزاني، عبدالمجيد بن فايز مسلم، حسين بن علي السراجي، سعد بن عبدالله المالكي، طارق بن محمد حسين، مروان بن فريج المولد (المرتبة السابعة)، مازن بن عبدالهادي سقطي، أبو بكر بن يحيى عسيري، عادل بن مصلح الحربي، منير بن إبراهيم اسطنبولي، ريان بن ربيع حريري، ياسر بن سالم الصاعدي، خالد بن مبروك أبو عامود، خالد بن القعيد النومسي (المرتبة السادسة). وعبر الجميع عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ولنائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، مؤكدين أن هذه الترقيات ماهي إلا حافز لهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.