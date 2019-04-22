شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: الوقوف ميدانيا على عقارات «شبهة الفساد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

علمت "الخليج 365" أن اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك) اجتمعت أمس (الأحد)، ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، وستتخذ اللجنة عددا من القرارات خلال الأيام القادمة والرفع بها للجهات ذات العلاقة.

وجاء تشكيل اللجنة، التي تضم كلا من وزارتي النقل، والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، لمراجعة جميع تقديرات قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح ذلك المشروع، وإيضاح أسباب المبالغة في التقديرات وتحديد السعر العادل في ضوء ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية.

وكان موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير اكتشف شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع وتقدر مساحتها بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا.