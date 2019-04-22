شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تدعمان شعب السودان بـ 3 مليارات دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي؛ منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين وديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. فيما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق التي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

يأتي ذلك استشعاراً من المملكة والإمارات لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البناء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة.