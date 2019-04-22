هلاك 4 إرهابيين وإصابة 3 رجال أمن في استهداف بائس لمباحث الزلفي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) هلك 4 إرهابيين صباح أمس (الأحد)، وأصيب 3 من رجال الأمن بإصابات خفيفة ويتلقون العلاج، وذلك خلال إحباط عملية إرهابية استهدفت مركز مباحث محافظة الزلفي. هلك 4 إرهابيين صباح أمس (الأحد)، وأصيب 3 من رجال الأمن بإصابات خفيفة ويتلقون العلاج، وذلك خلال إحباط عملية إرهابية استهدفت مركز مباحث محافظة الزلفي. وأكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان أمس، أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة 9:49 من صباح الأحد من إحباط العمل الإرهابي، عندما هاجمت مجموعة إرهابية المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، ويجري التثبت من هوياتهم. وبين أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهماتها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنها، مشيراً إلى أن سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.



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