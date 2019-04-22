شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: متضامنون مع السعودية في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي أمس (الأحد).

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، تضامن المنظمة ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن، والحفاظ على سلامة مواطنيها. وأشاد العثيمين بيقظة رجال الأمن الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها ينفذون فقط مخططاً يائساً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين كافة أعمال الإرهاب.