شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بقوات الأمن السعودية وتصديها وإحباطها الهجوم الإرهابي الجبان، مشددة على دعم مملكة البحرين لكل ما تقوم به السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.



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