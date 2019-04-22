شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يبحث في موسكو التصدي لخطابات العنصرية والتطرف و«الإسلاموفوبيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الروسية موسكو، رئيس المجلس الشعبي الروسي سيرجي أورجونيكيدزي وأعضاء المجلس الذي يضم ممثلين عن كل منطقة إدارية في روسيا.

وعقد الشيخ العيسى اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس تناول جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي ودعم برامج الاندماج الوطني الإيجابي، إضافة إلى التصدي لخطابات العنصرية والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا، إذ تقع ضمن نطاق أعمال المجلس شؤون مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن المجتمعي، كما تضم لائحته 300 مادة مخصصة لمكافحة ازدراء الأديان والكراهية والعنصرية.

ونوه الشيخ العيسي بالنموذج الروسي المتميز في الوئام والتعايش الوطني بمختلف تنوعه الديني والقومي. وأهدى رئيس المجلس، للشيخ العيسى نسخة من التقرير السنوي لأعمال المجلس.

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وعقب اللقاء جرى توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي والمجلس الشعبي الروسي، أقرت تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها مناهضة الإيدلوجيا المتطرفة وتوطيد الحوار والتعايش السلمي بين الأديان؛ حيث أقر الطرفان التعاون والتنسيق للتعريف بقيم الإسلام النقي من التطرف والتصدي للإسلاموفوبيا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل الدعوات والزيارات للمشاركة في الأنشطة التي يقيمها كل طرف.

حضر اللقاء نائب رئيس لجنة تطوير الزراعة أيغون محمدوف، ورئيس لجنة تطبيع العلاقات بين القوميات والأديان ورئيس الجمعية الروحية الإسلامية الروسية الشيخ ألبير كرغانوف، وفضيلة مفتي مدينة موسكو، ومفتي إقليم خانتي - مانسيسك في سيبيريا الشيخ تاغير ساماتوف.

من جهة أخرى، أعرب فضيلة مفتي سيبيريا الشيخ طاهر ساماتو عن تقديره لزيارة الشيخ العيسى وللفعاليات التي رافقت الزيارة وتضمنها جدول زيارة وفد الرابطة لروسيا الاتحادية.