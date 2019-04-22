شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: تكليف 70 إماماً لـ «التراويح والقيام» في 35 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تكليف 70 إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام في 35 دولة في مختلف قارات العالم، وذلك في إطار البرامج التي تقدمها الوزارة باستمرار منذ سنوات في شهر رمضان المبارك كل عام.

وأكد الدكتور آل الشيخ بهذه المناسبة أن برنامج الإمامة في رمضان يأتي انطلاقاً من رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في العناية والرعاية بالمسلمين بالعالم بتحقيق رغباتهم وتلمس حاجاتهم في الشهر الكريم، لاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد وبيان الأحكام الشرعية في شهر رمضان من خلال إيفاد هذه النخبة المختارة من طلبة العلم وحفاظ القرآن الكريم.

وأوضح أن من أبرز أهداف البرنامج: نشر العقيدة الصحيحة وتوعية المسلمين وتذكيرهم بواسطة هؤلاء الأئمة الذين يختارون بضوابط معينة من حيث الحفظ، وجودة التلاوة، والمقومات الدعوية الأخرى، واستغلال إقبال الناس على المساجد في الشهر الفضيل واستثمار ذلك بتوجيههم في ما يعود عليهم بالنفع والصلاح، إلى جانب ما يهم الأمة الإسلامية، ويساهم في تقوية أواصر الأخوة بين أفرادها، ونشر منهج الوسطية والاعتدال بين المسلمين.

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ومن المقرر أن يلتقي الوزير آل الشيخ بالمرشحين لبرنامج الإمامة اليوم (الإثنين)، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب إقامة ورشة عمل يقدمها عدد من المختصين في العمل الإسلامي بالخارج وآلية التمثيل بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية.

من جهة ثانية، رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة أمس (الأحد)، اجتماع اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين وأعضاء اللجنة.

وألقى آل الشيخ بداية الاجتماع كلمة نوه في مستهلها بالخدمات الكبيرة والجهود العظيمة والعناية الفائقة التي وفرتها وتوفرها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بكل ما يتعلق بشؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن وتذليل العقبات كافة، لتهيئة جميع أسباب الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان وطمأنينة من خلال المشاريع الضخمة التي تواصل المملكة تنفيذها كل عام إلى جانب دعم الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج كافة، ومنها هذه الوزارة التي تأتي في المقدمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخدمات التي ستقدمها الوزارة، في إطار مهامها ورسالتها لضيوف الرحمن، في موسم الحج لهذا العام 1440.