شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأول في الاختبارات: لا صعوبات.. لا عوائق.. لا غياب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (أضم)، عواد الطوالة (حائل) أحمد المحيسن (الجوف) @ata_333، عبدالله غرمان (جدة) ، "الخليج 365" ( الدمام ) عبدالله سيف (بيشة) ، خالد آل مريّح (أبها) ،

بدأ آلاف الطلاب والطالبات أمس (الأحد)، اختباراتهم النهائية، في وقت أكد عدد من مديري الإدارات التعليمية بعد وقوفهم على سير الاختبارات، أن الأجواء مناسبة، وأن ما وجدوه من نماذج إجابات تدعو للاطمئنان على مستوى الأبناء.

وتفقد مديرو الإدارات التعليمية عددا من المدارس وقفوا خلالها على توفير الجو المناسب لهم، والتأكيد على أهمية الدقة في التصحيح.

في جدة، وقف المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ومساعداه، ومساعدته للشؤون التعليمية (بنات) سعاد آل منصور، على عدد من المدارس، واطلعوا على آلية التصحيح وتدقيق الدرجات وعمل اللجان، مشيدين بما رأوه من معنويات عالية ونماذج إجابات تدعو للتفاؤل، حاثين المشرفين والمشرفات على تقديم كل الدعم للطلاب والطالبات.

وفي الجوف، تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعده عبدالله بن أحمد الزيدان والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع والمساعد للشؤون المدرسية أحمد بن مطلق المفرج، سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.

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وفي الشرقية، اطمأن مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان على سير باكورة الاختبارات، بزيارات ميدانية لعدد من المدارس، فيما أكد المتحدث باسم التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، ولم تعترضها أي عوائق تذكر. وفي بيشة تابع مدير التعليم الاختبارات، في وقت كثفت شعبة مرور بيشة من وجودها الميداني في شوارع المحافظة، لضبط المخالفات والممارسات المخلة بالنظام.

وفي عسير، أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أنه تم تعزيز ودعم الميدان التربوي بنحو 800 مشرف ومشرفة لمؤازرة المدارس وتحقيق أفضل النتائج في توفير البيئة المثالية المنشودة من خلال زيارات يومية بالتزامن مع فترة الاختبارات النهائية لنحو 900 مدرسة متوسطة وثانوية، تحتضن أكثر من 190 ألف طالب وطالبة.

وفي الليث، أشاد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية. وأوضح المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أنه لم تسجل أي حالات غياب لافتة أو تأخر.

وفي حائل، أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة يوسف الثويني أنه تم تخصيص منظومة عمل من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات إلى الميدان بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج «نور».