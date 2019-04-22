شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: الحفريات والطرق تربك اختبارات الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة) @alsharef_sara

أربكت الحفريات المنتشرة في عدد من شوارع وطرقات المدينة المنورة، الحركة المرورية أمام الطلاب والطالبات في اليوم الأول من الاختبارات الدراسية، خاصة في طريق تقاطع السلام مع الجامعات، الذي يعد الشريان الرئيسي للحركة المرورية في الجهة الغربية، وطريق سلطانة، إذ شهدت تلك الطرقات أشغالا ومشاريع طيلة الفترة الحالية.

وكان أكثر من «160» ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المدينة، بدأوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440، وتفقد مدير تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم والقيادات التعليمية سير الاختبارات ‏في عدد من مدارس البنين، فيما نفذت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية مريم الجهني جولة تفقدية على عدد من مدارس البنات ⁧للوقوف على سير⁧الاختبارات النهائية⁩.

وأكدت المعلمة هناء أن دور المعلمين والمعلمات في مثل هذا التوقيت يكمن في زيادة الاهتمام ومراعاة قلق الطلاب والطالبات في التحصيل النهائي والحرص على توفير بيئة هادئة تجعل الطالب يستذكر معلوماته.

وأضافت مديرة الثانوية 22 زهرة تركستاني أنها حرصت على حضور المعلمات والطالبات لمحاضرات عن الإسعافات لتفادي أي حالات مرضية أثناء الاختبارات وتم عرض بعض الكلمات التحفيزية أثناء الاختبار للطالبات.