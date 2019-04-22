، "الأرصاد" تنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام للرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات متقدمة عدة، شملت منطقة الرياض والقصيم وحائل، كما نبَّهت مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وعسير والباحة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل قالت الأرصاد إنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والشنان والغزالة والحائط والشملي وموقق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجمعة والزلفي وشقراء وحوطة سدير، وتمتد إلى الرياض والخرج، وتشمل الطريق الواصل إلى الدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 05.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه للمدينة المنورة ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وينبع وبدر وخيبر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة مماثلة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة والشعيبة والطريق الساحلي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العقيق والباحة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّهت منطقة عسير بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة نجران وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
"الأرصاد" تنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام للرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات متقدمة عدة، شملت منطقة الرياض والقصيم وحائل، كما نبَّهت مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وعسير والباحة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل قالت الأرصاد إنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والشنان والغزالة والحائط والشملي وموقق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجمعة والزلفي وشقراء وحوطة سدير، وتمتد إلى الرياض والخرج، وتشمل الطريق الواصل إلى الدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 05.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه للمدينة المنورة ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وينبع وبدر وخيبر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة مماثلة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة والشعيبة والطريق الساحلي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العقيق والباحة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّهت منطقة عسير بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة نجران وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
01:37 AM
بينها تنبيهات متقدمة للرياض وحائل والقصيم.. وتستمر حتى مساء الاثنين
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات متقدمة عدة، شملت منطقة الرياض والقصيم وحائل، كما نبَّهت مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران وعسير والباحة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل قالت الأرصاد إنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والشنان والغزالة والحائط والشملي وموقق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجمعة والزلفي وشقراء وحوطة سدير، وتمتد إلى الرياض والخرج، وتشمل الطريق الواصل إلى الدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 05.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
ونبهت الجوف بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وفي تنبيه للمدينة المنورة ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وينبع وبدر وخيبر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة مماثلة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة والشعيبة والطريق الساحلي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العقيق والباحة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّهت منطقة عسير بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة نجران وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
، "الأرصاد" تنبِّه 10 مناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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