، الاتحاد عينه على الصدارة .. والأهلي يبحث عن طوق النجاة ،

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تفتتح مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمواجهتين لممثلي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي.
في المواجهة الأولى يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند.
الاتحاد يخوض اللقاء منتشيًا بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري وسط روح عالية لجميع العناصر ومساندة جماهيره العاشقة التي تشكل علامة فارقة في مسيرة الفريق محليًا وخارجيًا.
ويسعى الاتحإد الى خطف الصدارة مجددًا، حيث يأتي في المركز الثاني في مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط (متأخرًا بفارق الأهداف لصالح الوحدة الإماراتي).
وفي المواجهة الثانية وبشعار لاتفريط ، يلتقي الأهلي السعودي نظيره بيروزي الإيراني على أرض ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي لصالح المجموعة الرابعة.
الأهلي يخوض اللقاء وعينه على تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة وخطف بطاقة التأهل للأدوار المتقدمة، حيث يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط من ثلاث مواجهات سابقة.
الاتحاد عينه على الصدارة .. والأهلي يبحث عن طوق النجاةأحمد سرور الخليج 365 2019-04-22
تفتتح مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمواجهتين لممثلي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي.
في المواجهة الأولى يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند.
الاتحاد يخوض اللقاء منتشيًا بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري وسط روح عالية لجميع العناصر ومساندة جماهيره العاشقة التي تشكل علامة فارقة في مسيرة الفريق محليًا وخارجيًا.
ويسعى الاتحإد الى خطف الصدارة مجددًا، حيث يأتي في المركز الثاني في مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط (متأخرًا بفارق الأهداف لصالح الوحدة الإماراتي).
وفي المواجهة الثانية وبشعار لاتفريط ، يلتقي الأهلي السعودي نظيره بيروزي الإيراني على أرض ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي لصالح المجموعة الرابعة.
الأهلي يخوض اللقاء وعينه على تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة وخطف بطاقة التأهل للأدوار المتقدمة، حيث يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط من ثلاث مواجهات سابقة.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
01:15 AM
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
01:23 AM
اليوم في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا
تفتتح مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمواجهتين لممثلي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي.
في المواجهة الأولى يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند.
الاتحاد يخوض اللقاء منتشيًا بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري وسط روح عالية لجميع العناصر ومساندة جماهيره العاشقة التي تشكل علامة فارقة في مسيرة الفريق محليًا وخارجيًا.
ويسعى الاتحإد الى خطف الصدارة مجددًا، حيث يأتي في المركز الثاني في مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط (متأخرًا بفارق الأهداف لصالح الوحدة الإماراتي).
وفي المواجهة الثانية وبشعار لاتفريط ، يلتقي الأهلي السعودي نظيره بيروزي الإيراني على أرض ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي لصالح المجموعة الرابعة.
الأهلي يخوض اللقاء وعينه على تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة وخطف بطاقة التأهل للأدوار المتقدمة، حيث يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط من ثلاث مواجهات سابقة.
، الاتحاد عينه على الصدارة .. والأهلي يبحث عن طوق النجاة ،
المصدر : الخليج 365
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