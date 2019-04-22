، أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة في كلية الغد للعلوم الطبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تخصصات التمريض والأشعة والمختبرات والإدارة الصحية

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية، في تخصصات التمريض والأشعة والمختبرات الطبية، والإدارة الصحية بالرياض.

وتفصيلاً، بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، بعدها مسيرة الخريجين في جميع تخصصات الكلية.

وألقى رئيس مجلس أمناء الكلية إبراهيم بن موسى الزويد كلمة رحب فيها بالأمير فيصل بن بندر والحضور، وقدم التهنئة للطلاب وجميع أولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية أحد روافد التعليم العالي المتقدم في مملكتنا الغالية.

وأضاف: سيكون لمنسوبيها دور في تعزيز قطاع الصحة بكوادر يحملون كفاءة عالية ومؤهلين وفق الطرق الحديثة التي تتطلبها رؤية المملكة 2030 في جودة التعليم وتطوير القطاع الصحي، منوهًا إلى أن تشريف أمير الرياض لمشاركة الخريجين فرحتهم عقب سنوات الجد والاجتهاد، تأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على دعم التعليم وأهله، والاحتفاء بالطلاب والطالبات على أعلى المستويات، وحثهم على بذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن ومواطنيه وكل من يعيش على أرضه.

وحث " الزويد" في كلمته، الطلاب على مواصلة الجد في ميدان العمل والإخلاص لهذا الوطن الذي عُرف بولاء أبنائه في كل التخصصات والمجالات.

عقب ذلك، قدم الطالب عبدالملك آل سليمان فقرة "مشاعر شاعر"، نوه فيها بدور رجال الأمن في حماية حدود الوطن، ثم ألقى الطالب ماجد المطيري كلمة زملائه الخريجين، مقدمًا في ثناياها الشكر لسمو أمير الرياض على تشريفه للحفل ودعمه لأبنائه الطلاب في مستهل مسيرتهم العملية.

وشاهد الجميع عرضًا عن كليات الغد الأهلية التي انطلق مشروعها من منطقة القصيم كمدارس للتعليم العام، وتوجهها لبناء مجمع جديد وكبير لكلياتها في الرياض يفتتح في منتصف العام المقبل، ثم أدى الخريجون القسم الخاص بمهنة الطب.

وتم تكريم الجهات المشاركة في تدريب الطلاب، حيث كرّم أمير الرياض الطلاب المتفوقين، وعقبها التقطت الصور التذكارية مع الخريجين.

وفي ختام الحفل، قدم الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم، منوهًا بأن هذا التخرج والاحتفاء حافز يدفعهم للعمل الميداني، ولا شك أن للقائمين على هذه الكلية المتخصصة، ومنهم الأخ إبراهيم الزويد دورًا كبيرًا في خدمة هذه الكلية والنهوض بها حتى أصبحت علامة بارزة على أرض الوطن.

وقال: عاصرت بدايات نشأة هذا المشروع والصرح التعليمي، وأعرف في الأخ الزويد المواطن الصالح الذي يقود هذه الكليات إلى الأمام دومًا حتى تقدم للوطن كفاءات مؤهلة علميًا وعمليًا، وكل ذلك بتوفيق الله، ثم دعم قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.