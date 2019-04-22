، هل يتمنـون هبـوط الاتحــاد..؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاز الاتحاد على المتصدر النصر، وأعقبه بفوز مستحق على شقيقه نادي الاتفاق جامعًا منهما ست نقاط، ارتقت بترتيبه خطوات للأعلى، لكن ما زالت أمامه مباراتان - أي الاتحاد – حاسمتان، الأولى مع الفتح الذي ظهر هذا الموسم متذبذب المستوى، وتائهًا؛ إذ خسر في مباريات الدور الثاني بشكل غريب، والأخيرة ضد فريق أُحد متذيل الترتيب..!!

فوز الاتحاد على النصر لم يكن سهلاً في توقيته وقيمته كما يتوقع الكثيرون، للحد الذي أغضب جماهير الشمس، وجعلها تكيل عبارات الغضب والاستغراب، وتزيد من الأمنيات بهبوط الاتحاد علانية وسرًّا، وهو أمر مثير للاستغراب، ولاسيما أن الاتحاد تهمه النقاط أكثر من النصر من نواحٍ عديدة ومقنعة؛ فالنصر إن لم يفز بالدوري هذا الموسم فأمامه مواسم للتعويض، لكن الاتحاد لو خسر فقد يهبـط، وهبوطه "جرح غائر"، لن تدمله قادم السنوات والمواسم..!!

بقاء الاتحاد في الدوري هو انتصار للرياضة السعودية والعربية والآسيوية؛ بدليل الحضور الجماهيري، وشعبيته الجارفة، وتاريخه العريق.. وقوة للمنافسات في دورينا ومسابقاتنا المحلية.. وهو في الوقت ذاته يعطي قيمة شرائية في حال الخصخصة؛ فلو هبط الاتحاد من ذا الذي سيشاهد مباريات الدوري لدينا؟ ومن ذاك الذي سيحضر في المدرجات..؟!!

الاتحاد يا سادة ليس مجرد نادٍ؛ إنه مزيج من كل شيء، يبعث على الحياة والمتعة والابتسامات والمطر.. فالفوز عليه متعة، وفوزه قمة الإمتاع.. فمن خلال هذا النادي المختلف في تفاصيله الزاهية والفريدة تحل إدارات الأندية المنافسة له مشاكلها حين تتعادل معه، فكيف بالفوز عليه؛ لذا فهو مَن يبعث على الألق والنشوة وتنفُّس الصعداء..!!

مباراتان فقط تفصلان نادي الوطن عن أمنيات الآخرين بهبوطه، الذي دونه خرط القتاد إن حقق فيهما النصر على الفتح أولاً، وأُحد في آخر الجولات.. ولولا الاتحاد في مركزه الحالي لما عرفنا أسماء لاعبي ومدربي أندية، كالحزم والفيحاء والباطن وأُحد، فكيف لمثله يتمنى البعض الهبوط له..؟!!